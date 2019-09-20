Футболисты "Олимпика" помогли пострадавшим в ДТП по дороге во Львов

20 сентября, 2019, 19:56

Во время переезда донецкого "Олимипка" на матч во Львов, футболисты и медицинский штаб помогли жертвам ДТП

Об этом сообщает донецкий клуб в Instagram.

Во время передвижения донецкого "Олимпика" на выездной матч против "Львова", делегация клуба стала свидетелем ДТП на трассе Киев-Чоп. Футболисты и работники клуба не растерялись и оказали пострадавшим помощь.

Главный врач команды Юрий Кривенко оказал жертвам аварии первую медицинскую помощь. Футболисты "Олимпика" обеспечили пострадавших теплыми вещами. Дождавшись приезда скорой помощи и полиции, делегация донецкого клуба продолжила путь во Львов. Все участники ДТП остались живы.

Матч "Львов" - "Олимпик" состоится 21 сентября. Начало в 14:00.