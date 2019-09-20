Футболисты "Олимпика" помогли пострадавшим в ДТП по дороге во Львов
Об этом сообщает донецкий клуб в Instagram.
Во время передвижения донецкого "Олимпика" на выездной матч против "Львова", делегация клуба стала свидетелем ДТП на трассе Киев-Чоп. Футболисты и работники клуба не растерялись и оказали пострадавшим помощь.
Главный врач команды Юрий Кривенко оказал жертвам аварии первую медицинскую помощь. Футболисты "Олимпика" обеспечили пострадавших теплыми вещами. Дождавшись приезда скорой помощи и полиции, делегация донецкого клуба продолжила путь во Львов. Все участники ДТП остались живы.
Матч "Львов" - "Олимпик" состоится 21 сентября. Начало в 14:00.
По дороге во Львов «олимпийцы» оказали первую помощь участникам дорожно-транспортного происшествия. Доктор команды Юрий Кривенко оказал пострадавшим первую медицинскую помощь. К счастью, все участники аварии остались живы. «Олимпийцы» обогрелы их чаем и снабдил теплыми вещами. Дождавшись приезда полиции и кареты скорой помощи, дончане продолжилы свой путь. Друзья, будьте осторожны на дороге !!! # Олимпик # футбол # киев # олимпикдонецк # олимпикдонецьк # Олимпик # мистомильйонатроянд # дончане # олимпийцы #olympicdonetsk #olympic # од2001 # упл # матч # тренер #match #football #soccer #favbet # львоволимпик #parimatch #team # ДТП
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