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Espreso.tvСпортФутболисты "Олимпика" помогли пострадавшим в ДТП по дороге во Львов

Футболисты "Олимпика" помогли пострадавшим в ДТП по дороге во Львов


фото: olimpik.com
Во время переезда донецкого "Олимипка" на матч во Львов, футболисты и медицинский штаб помогли жертвам ДТП

Об этом сообщает донецкий клуб в Instagram.

Во время передвижения донецкого "Олимпика" на выездной матч против "Львова", делегация клуба стала свидетелем ДТП на трассе Киев-Чоп. Футболисты и работники клуба не растерялись и оказали пострадавшим помощь.

Главный врач команды Юрий Кривенко оказал жертвам аварии первую медицинскую помощь. Футболисты "Олимпика" обеспечили пострадавших теплыми вещами. Дождавшись приезда скорой помощи и полиции, делегация донецкого клуба продолжила путь во Львов. Все участники ДТП остались живы.

Матч "Львов" - "Олимпик" состоится 21 сентября. Начало в 14:00.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По дороге во Львов «олимпийцы» оказали первую помощь участникам дорожно-транспортного происшествия. Доктор команды Юрий Кривенко оказал пострадавшим первую медицинскую помощь. К счастью, все участники аварии остались живы. «Олимпийцы» обогрелы их чаем и снабдил теплыми вещами. Дождавшись приезда полиции и кареты скорой помощи, дончане продолжилы свой путь. Друзья, будьте осторожны на дороге !!! # Олимпик # футбол # киев # олимпикдонецк # олимпикдонецьк # Олимпик # мистомильйонатроянд # дончане # олимпийцы #olympicdonetsk #olympic # од2001 # упл # матч # тренер #match #football #soccer #favbet # львоволимпик #parimatch #team # ДТП

Публикация от ФК "Олимпик" (Донецк) (@fcolympic_donetsk)

 

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