Джонсон представит новый план по Brexit

2 октября, 2019, 14:27

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время ежегодной конференции правящей Консервативной партии подробно расскажет о своем плане по новому соглашению Brexit

Об этом сообщает AFP.

"Премьер-министр Борис Джонсон представит свой план нового соглашения по Brexit во время конференции Консервативной партии в среду", - говорится в сообщении.

В Даунинг-стрит заявили, что в обращении к консерваторам Джонсон подробно расскажет о "справедливом и разумный компромиссе" и представит свой план в Брюсселе этого же дня.

В офисе премьера подчеркнули, что это будет "окончательная предложение", и если Европейский Союз не согласится, Джонсон продолжит настаивать на выходе из ЕС 31 октября без заключения соглашения.

Премьер-министр "ни при каких обстоятельствах" не будет просить отсрочить Brexit на брюссельском саммите 17 и 18 октября, говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Напомним, Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о прекращении работы парламента на пять недель.

После этого Джонсон заявил, что несмотря на все намерен вывести Британию из ЕС до 31 октября .