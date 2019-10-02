Джонсон представит новый план по Brexit
Об этом сообщает AFP.
"Премьер-министр Борис Джонсон представит свой план нового соглашения по Brexit во время конференции Консервативной партии в среду", - говорится в сообщении.
В Даунинг-стрит заявили, что в обращении к консерваторам Джонсон подробно расскажет о "справедливом и разумный компромиссе" и представит свой план в Брюсселе этого же дня.
В офисе премьера подчеркнули, что это будет "окончательная предложение", и если Европейский Союз не согласится, Джонсон продолжит настаивать на выходе из ЕС 31 октября без заключения соглашения.
Премьер-министр "ни при каких обстоятельствах" не будет просить отсрочить Brexit на брюссельском саммите 17 и 18 октября, говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Напомним, Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о прекращении работы парламента на пять недель.
После этого Джонсон заявил, что несмотря на все намерен вывести Британию из ЕС до 31 октября .
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке