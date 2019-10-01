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Espreso.tvОбществоДжонсон просит ЕС исключить новую отсрочку Brexit, - СМИ

Джонсон просит ЕС исключить новую отсрочку Brexit, - СМИ


фото: reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил власти Евросоюза исключить возможность новой отсрочки Brexit

Об этом сообщает газета The Times.

Ожидается, что в конце недели, после конференции Консервативной партии, Джонсон представит Брюсселю правовой документ, в котором содержатся предложения по альтернативному регулирования проблемы бекстопу - временного механизма, призванного предотвратить введение досмотра товаров и людей на границе между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.

Издание отмечает, что Джонсон неофициально дал понять, что в новом договоре должно содержаться положение о том, что остальные 27 членов ЕС не поддержат новую отсрочку выхода Британии из состава Евросоюза. Таким образом, Джонсон намерен поставить членов британского парламента перед выбором из двух вариантов: либо проголосовать за переработанный вариант договора о Brexit, или покинуть Евросоюз 31 октября без соглашения.

Напомним, Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о прекращении работы парламента на пять недель.

После этого Джонсон заявил, что несмотря на все намерена вывести Британию из ЕС до 31 октября .

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