Звездный новичок "Барселоны" признался, что ему трудно общаться с Месси

1 октября, 2019, 19:29

Французский форвард Гризманн заявил, что ему трудно найти общий язык с легендой клуба Лионелем Месси

Об этом сообщает Marca.

Звездный французский форвард "Барселоны" Гризманн, который присоединился к команде этим летом, накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером" рассказал об отношениях с партнером по команде Лионелем Месси.

"Он не из тех, кто много говорит, так же? как и я, поэтому нам трудно общаться друг с другом. Между нами нормальные отношения, мы движемся в верном направлении. Мы должны укреплять связь между нами, чтобы это положительно сказалось на игре. Думаю, мы должны идти навстречу друг другу", - признался футболист.

Гризманн присоединился к "Барселоне" в июле этого года pf 120 млн евро, успел сыграть 8 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.