Звездный новичок "Барселоны" признался, что ему трудно общаться с Месси
1 октября, 2019, 19:29
Французский форвард Гризманн заявил, что ему трудно найти общий язык с легендой клуба Лионелем Месси
Об этом сообщает Marca.
Звездный французский форвард "Барселоны" Гризманн, который присоединился к команде этим летом, накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером" рассказал об отношениях с партнером по команде Лионелем Месси.
"Он не из тех, кто много говорит, так же? как и я, поэтому нам трудно общаться друг с другом. Между нами нормальные отношения, мы движемся в верном направлении. Мы должны укреплять связь между нами, чтобы это положительно сказалось на игре. Думаю, мы должны идти навстречу друг другу", - признался футболист.
Гризманн присоединился к "Барселоне" в июле этого года pf 120 млн евро, успел сыграть 8 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
- 1 октября стало известно, что "Барселона" рассматривает в качестве замены уругвайскому форварду Луису Суаресу польского нападающего итальянского "Милана" Кшиштофа Пйонтека.
- 27 сентября стало известно, что знаменитый испанский полузащитник Хави может стать новым тренером "Барселоны".
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке