"Барселона" нашла замену лидеру атаки

1 октября, 2019, 13:49

Испанский футбольный клуб "Барселона" рассматривает в качестве замены уругвайскому форварду Луису Суаресу польского нападающего итальянского "Милана" Кшиштофа Пйонтека

Об этом сообщает Calciomercato .

Суаресу в январе исполнится 33 года, к тому же, в последние полтора года в его игре наметился значительный регресс. Боссы каталонского клуба понимают, что в таком возрасте уругвайцу будет непросто вернуться на пик формы, поэтому планируют в ближайшее трансферное окно купить еще одного форварда.

Среди претендентов - Марио Манджукич, Тимо Вернер, Хайме Мата и Кшиштоф Пйонтек. Польский снайпер - приоритетная цель клуба. Источник сообщает, что каталонцы готовы выложить за игрока 50 млн евро.

В общем 24-летний поляк забил за "Милан" 13 голов в 27 матчах. Он в января 2019 года перешел из "Дженоа" за 35 млн евро.