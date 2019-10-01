Я в это не верю, - сенсационная украинка отреагировала на собственный мировой рекорд на ЧМ
Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины .
18-летняя Ярослава Магучих создала сенсацию в финале своего дебютного взрослого чемпионата мира, когда взяла высоту 2,04 м и установила новый мировой рекорд в категории U-20.
"Когда я взяла 2,02 м с первой попытки, то, наверное, какой-то адреналин заиграл и я захотела прыгнуть еще выше - 2,04 м. Почему нет? Хотела попробовать. Попробовала - взяла. Когда я прыгнула 2,04 м, то поняла - это уже круто. Взяла с третьей попытки. Я в это не верю ", - рассказала Магучих.
Легкоатлетка призналась, что поражена, что за один вечер установила два личных рекорда.
"Ждала, что будут такие высокие результаты в финале, это же взрослый чемпионат мира. Понимала, что будет сложно. Но я настолько довольна после своих прыжков. Победила саму себя, наверное. Два личные рекорды", - сказала Магучих.
- Напомним, 30 сентября 18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала серебро чемпионата мира в прыжках в высоту с новым молодежным мировым рекордом.
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