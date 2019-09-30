Шевченко может стать тренером легендарного итальянского клуба
30 сентября, 2019, 19:12
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может стать новым тренером итальянского "Милана"
Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может заменить Марко Джампаоло на посту главного тренера "Милана". Будущее итальянского специалиста в команде под вопросом из-за неутешительных результатов команды на старте чемпионата.
После 6 стартовых туров Серии А "Милан" занимает 16-ю строчку и имеет в активе 6 очков.
- Шевченко является легендарной фигурой в итальянском клубе, он провел за "Милан" 332 матча и забил 175 голов.
- 17 сентября сообщалось, что руководитель бренда Louis Vuitton Бернар Арно может стать новым владельцем "Милана".
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