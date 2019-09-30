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Espreso.tvСпортШевченко может стать тренером легендарного итальянского клуба

Шевченко может стать тренером легендарного итальянского клуба


фото: REUTERS
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может стать новым тренером итальянского "Милана"

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может заменить Марко Джампаоло на посту главного тренера "Милана". Будущее итальянского специалиста в команде под вопросом из-за неутешительных результатов команды на старте чемпионата.

После 6 стартовых туров Серии А "Милан" занимает 16-ю строчку и имеет в активе 6 очков.

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