 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Они не идут воевать за какую-то территорию": Винник считает, что бойцы на Востоке поддержали бы его в акции за мир

"Они не идут воевать за какую-то территорию": Винник считает, что бойцы на Востоке поддержали бы его в акции за мир

Украинский певец убежден, что ни один из участников боевых действий на Востоке Украины не скажет, что он не хочет мира

Об этом Олег Винник заявил во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет ТСН.

Отвечая на вопрос, приятно ли, по его мнению, было родственникам погибших на Востоке и бойцам, которые сейчас там, увидеть его в клипе с российскими артистами, Винник сказал: "В таких случаях я верю, что эти ребята, перед которыми огромное уважение и огромную боль, я думаю, что ни один из них не скажет, что он не хочет мира. Конечно, мы должны закончить. И ребята, которые идут отстаивать нашу страну, мне кажется, ни я уверен на 100% процентов, что они не идут воевать за какую-то территорию, они идут отстаивать нашу страну. И было бы для меня очень больно, чтобы кто-то сказал, что не хочет мира ".

Он также отметил, что не хочет, чтобы гибли наши ребята люди, которые никогда не держали оружие в руках. "Я хочу, чтобы все прекратилось", - добавил певец.

Отвечая на вопрос, знает ли он, что лозунг "мы за мир" использовалось путинским режимом, в частности в Крыму, в пропагандистской работе в Донбассе, Винник спросил: "Вы уверены в этом? Я не знаю таких вещей. Я сказал то, что сказал . Я за мир. Все остальное-это не мое дело. это должны разбираться специалисты, и это их дело и так должно быть ".

Певец отметил, что есть люди, которые хотят мира в мире, и их больший процент.

"Есть слово" мир "и я не думаю ни о чем. Если вы ребенку своей скажете:" Живи с миром "и" Я хочу, чтобы ты был в мире ", если ребенок спросит" В каком мире? ". Это лишь означает , что мама желает мира своему ребенку, все ", - сказал Винник.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 октября, 2019 вторник

больше новостей

1 октября, 2019 вторник

30 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать