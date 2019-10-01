"Они не идут воевать за какую-то территорию": Винник считает, что бойцы на Востоке поддержали бы его в акции за мир

1 октября, 2019, 14:06

Украинский певец убежден, что ни один из участников боевых действий на Востоке Украины не скажет, что он не хочет мира

Об этом Олег Винник заявил во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет ТСН.

Отвечая на вопрос, приятно ли, по его мнению, было родственникам погибших на Востоке и бойцам, которые сейчас там, увидеть его в клипе с российскими артистами, Винник сказал: "В таких случаях я верю, что эти ребята, перед которыми огромное уважение и огромную боль, я думаю, что ни один из них не скажет, что он не хочет мира. Конечно, мы должны закончить. И ребята, которые идут отстаивать нашу страну, мне кажется, ни я уверен на 100% процентов, что они не идут воевать за какую-то территорию, они идут отстаивать нашу страну. И было бы для меня очень больно, чтобы кто-то сказал, что не хочет мира ".

Он также отметил, что не хочет, чтобы гибли наши ребята люди, которые никогда не держали оружие в руках. "Я хочу, чтобы все прекратилось", - добавил певец.

Отвечая на вопрос, знает ли он, что лозунг "мы за мир" использовалось путинским режимом, в частности в Крыму, в пропагандистской работе в Донбассе, Винник спросил: "Вы уверены в этом? Я не знаю таких вещей. Я сказал то, что сказал . Я за мир. Все остальное-это не мое дело. это должны разбираться специалисты, и это их дело и так должно быть ".

Певец отметил, что есть люди, которые хотят мира в мире, и их больший процент.

"Есть слово" мир "и я не думаю ни о чем. Если вы ребенку своей скажете:" Живи с миром "и" Я хочу, чтобы ты был в мире ", если ребенок спросит" В каком мире? ". Это лишь означает , что мама желает мира своему ребенку, все ", - сказал Винник.