Продюсер Винника о "ВсемМир": позвонили из Москвы, обещали привлечь Ди Каприо, Джоли и Rammstein

1 октября, 2019, 13:42

Акция "ВсемМир" должна быть якобы международной акцией ко Дню мира с привлечением "людей искусства"

Об этом во время пресс-конференции заявил продюсер Олега Винника Александр Горбенко, передает ТСН.

"Продюсер из Москвы связалась со мной. Предложила нам участвовать в международном проекте, который назывался" Всем Мир ". Нам прислали огромный список артистов, с которыми велись переговоры, в том числе Анджелина Джоли, Ди Каприо, Андреа Бочелли, группа Rammstein . Это презентовалось как международная акция к Международному дню мира ", - заявил продюсер.

По его словам, условия участия в акции были следующие: "люди искусства должны записать на своем языке на матовом фоне призыв к человечеству и сказать" всем мир "".

"Мы это сделали в Киеве на Шулявке, в фотостудии. Мы не разбирались в беках тех, кто был в этом списке, не знаем, что за группа, что за клип также не знаем", - пояснил Горбенко.

"Нам сказали, что со стороны Украины единственный человек, с которым ведутся переговоры - Олег Винник, чьи слова будут весомыми и услышанными", - добавил продюсер.

Напомним, что Винник присоединился к российским звездам в клипе "Всем Мир". Цель - "призывать людей объединиться и мирно существовать".