Расия Любит Вас Олег Винник присоединился к российским звездам в клипе "Всем Мир"
Видео обнародовала музыкальная группа "Всем мир 519" на YouTube.
В описании к клипу сообщается, что это видео - "большой совместный шаг к новому миру. .... Человечество должно прекратить войны по политическим убеждениям, религии, цвета кожи, несоответствия взглядов и другого".
Напомним, что, в частности, певица Валерия, которая также присоединилась к этой "акции", поддерживает вместе с мужем незаконной аннексию Крыма, а актриса Нонна Гришаева незаконно посещала полуостров.
Певец Клявер вместе с Лолитой выступали в Крыму в 2019 году.
В видео приняли участие:
- Владимир Познер,
- Олег Винник (Украина)
- Мирей Матье (Франция),
- Алессандро Сафина (Италия),
- Валерия,
- Сосо Павлиашвили,
- Игорь Крутой,
- Зара,
- Тамара Гвердцители,
- Клявер,
- Валерий Сюткин,
- Дмитрий Маликов,
- Максим Покровский,
- Яна Поплавская,
- Максим Аверин,
- Ксения Алферова,
- Нонна Гришаева,
- Настя Князева,
- Квартет И (Камиль Ларин, Леонид Барац, Александр Демидов),
- Эвклид Кюрдзидис,
- Наталья Подольская,
- Владимир Пресняков,
- Оксана Федорова,
- Влади Блайберг (Израиль),
- Алексей Кортнев,
- Авраам Руссо,
- Дмитрий Певцов,
- Аскольд Запашный, Линда и другие.
В Instagram группы "Всем мира 519" есть обращение к Олегу Виннику:
"Уважаемый Олег! Вы любимцем миллионов людей как в Украине, так и во всем мире. Для нас было большой радостью, что в наше непростое время украинская поп-музыка в вашем лице поддержала наш проект. Мы рады, что вы разделяете наши взгляды на то, что музыка должна быть вне политики. что только она может объединить народы. Желаем вам процветания, отличных песен и любимой аудитории! и мы уверены, что очень скоро изменится в сознании руководящих и Россия, и Украина снова станет дружественными народами Россия любит вас ".
Обращение к МИРА Олега Винника @ olegg.vynnyk Уважаемый Олег! Вы- любимец миллионов людей как на Украине, так и во всем мире. Для нас было огромной радостью, что в наше сложное время украинская эстрада, в Вашем лице, поддержала наш проект. Мы рады, что Вы разделяю наши взгляды, что Музыка должна быть должна быть вне политики. Что только она может объединить народы. Мы желаем Вам процветания, отличных песен и любимого зрителя! И мы уверены, что очень скоро изменится в сознании руководящей и Россия и Украина снова станет дружественным народам Вместе мы сможем многое! Россия любит Вас # всеммир Обращение к миру Олега Винника @ olegg.Винник Уважаемый Олег! Вы любимцем миллионов людей как в Украине, так и во всем мире. Для нас было большой радостью, что в наше непростое время украинская поп-музыка в вашем лице поддержала наш проект. Мы рады, что вы разделяете наши взгляды на то, что музыка должна быть вне политики. Что только она может объединить народы. Желаем вам процветания, отличных песен и любимой аудитории! И мы уверены, что очень скоро изменится в сознании руководящих и Россия, и Украина снова станет дружественными народами Россия любит вас Бог, народ благослови Жить и любить. Дай Бог, мудрости и сил, чтобы друг друга прощать. О, боже, люди благослови Веру в сердце иметь. Дай Бог, эти святые дары Достойно каждом принять. Жизнь не стоит и гроша, когда любви там нет. Когда самотняя душа, как сирота миром бродит. Боже, благослови! .. Клип с участием Олега Винника доступен по активной ссылке страницы профиля @ mir519_com Подписывайся на нас, чтобы не пропустить новые послания неравнодушных! # мир519 # мир # олегвинник # винник # ща # валерия # настякнязева # ВалерийСюткин # квартеты # сосопавлиашвилы # игорькрутой #mireillemathieu #alessandrosafina # россия # владимирпознер # Познер # украина # Аверин # ногусвело # несчастныйслучай # Кортнев # мир #ov
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