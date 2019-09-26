Расия Любит Вас Олег Винник присоединился к российским звездам в клипе "Всем Мир"

26 сентября, 2019, 13:35

Украинский певец Олег Винник присоединился к проекту российской музыкальной группы, цель которого - "призывать людей объединиться и мирно существовать"

Видео обнародовала музыкальная группа "Всем мир 519" на YouTube.

В описании к клипу сообщается, что это видео - "большой совместный шаг к новому миру. .... Человечество должно прекратить войны по политическим убеждениям, религии, цвета кожи, несоответствия взглядов и другого".

Напомним, что, в частности, певица Валерия, которая также присоединилась к этой "акции", поддерживает вместе с мужем незаконной аннексию Крыма, а актриса Нонна Гришаева незаконно посещала полуостров.

Певец Клявер вместе с Лолитой выступали в Крыму в 2019 году.

В видео приняли участие:

Владимир Познер,

Олег Винник (Украина)

Мирей Матье (Франция),

Алессандро Сафина (Италия),

Валерия,

Сосо Павлиашвили,

Игорь Крутой,

Зара,

Тамара Гвердцители,

Клявер,

Валерий Сюткин,

Дмитрий Маликов,

Максим Покровский,

Яна Поплавская,

Максим Аверин,

Ксения Алферова,

Нонна Гришаева,

Настя Князева,

Квартет И (Камиль Ларин, Леонид Барац, Александр Демидов),

Эвклид Кюрдзидис,

Наталья Подольская,

Владимир Пресняков,

Оксана Федорова,

Влади Блайберг (Израиль),

Алексей Кортнев,

Авраам Руссо,

Дмитрий Певцов,

Аскольд Запашный, Линда и другие.

В Instagram группы "Всем мира 519" есть обращение к Олегу Виннику:

"Уважаемый Олег! Вы любимцем миллионов людей как в Украине, так и во всем мире. Для нас было большой радостью, что в наше непростое время украинская поп-музыка в вашем лице поддержала наш проект. Мы рады, что вы разделяете наши взгляды на то, что музыка должна быть вне политики. что только она может объединить народы. Желаем вам процветания, отличных песен и любимой аудитории! и мы уверены, что очень скоро изменится в сознании руководящих и Россия, и Украина снова станет дружественными народами Россия любит вас ".