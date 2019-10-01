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Espreso.tvОбществоПроведение выборов в Киеве 8 декабря маловероятно, - Корниенко

Проведение выборов в Киеве 8 декабря маловероятно, - Корниенко

Во фракции "Слуга народа" считают, что проведение выборов в Киеве 8 декабря маловероятно, поэтому они могут произойти одновременно со всеми другими
Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, сообщает Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос, могут ли выборы в Киеве состояться одновременно с местными выборами по всей Украине весной, Корниенко заявил: "Есть такая вероятность».

Он уточнил, что закон о местных выборах отводит на процесс 60 дней, это означает, что Раде нужно до 8 октября принять постановление о проведении выборов, а ЦИК немедленно их объявить.

"Если говорить о восьмом декабря, то, очевидно, мы уже не успеваем. Тем более, что Комитет, скорее всего, рекомендует к первому чтению проект 2143-3, в котором дата выборов не определяется вообще", - сказал Корниенко.

При этом Корниенко напомнил, что новый состав ЦИК пока не сформирован.
 
  • Киевский городской глава Виталий Кличко подал на рассмотрение в Верховную Раду Украины альтернативный проект закона о столице, где у киевлян остается возможность выбирать власть
  • Нардепы из "Слуги народа" предложили изменения в закон о столице

 

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