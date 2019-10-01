Проведение выборов в Киеве 8 декабря маловероятно, - Корниенко
1 октября, 2019, 16:37
Он уточнил, что закон о местных выборах отводит на процесс 60 дней, это означает, что Раде нужно до 8 октября принять постановление о проведении выборов, а ЦИК немедленно их объявить.
"Если говорить о восьмом декабря, то, очевидно, мы уже не успеваем. Тем более, что Комитет, скорее всего, рекомендует к первому чтению проект 2143-3, в котором дата выборов не определяется вообще", - сказал Корниенко.
При этом Корниенко напомнил, что новый состав ЦИК пока не сформирован.
Во фракции "Слуга народа" считают, что проведение выборов в Киеве 8 декабря маловероятно, поэтому они могут произойти одновременно со всеми другими
Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, сообщает Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос, могут ли выборы в Киеве состояться одновременно с местными выборами по всей Украине весной, Корниенко заявил: "Есть такая вероятность».
Он уточнил, что закон о местных выборах отводит на процесс 60 дней, это означает, что Раде нужно до 8 октября принять постановление о проведении выборов, а ЦИК немедленно их объявить.
"Если говорить о восьмом декабря, то, очевидно, мы уже не успеваем. Тем более, что Комитет, скорее всего, рекомендует к первому чтению проект 2143-3, в котором дата выборов не определяется вообще", - сказал Корниенко.
При этом Корниенко напомнил, что новый состав ЦИК пока не сформирован.
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