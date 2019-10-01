Переговоры Шевченко с "Миланом" оказались на грани срыва

1 октября, 2019, 16:46

Переговоры главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко с "Миланом" могут сорваться из-за изменений в менеджменте итальянского клуба

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .

По информации издания, спортивный директор "Милана" Паоло Мальдини и председатель футбольного департамента клуба Звонимир Бобан могут быть уволені из-за провального старта в новом сезоне.

Владельцы клуба с Elliott Management сейчас изучают причины неудач "Милана". На матче чемпионата Италии против "Фиорентины" (1: 3) лично присутствовал глава компании Гордон Сингер, которому болельщики выразили все претензии по поводу положения дел в клубе. В первых шести турах "Милан" потерпел четыре поражения и занимает 16-е место.

Именно Мальдини и Бобана называли инициаторами приглашения Шевченко в "Милан", однако, в случае их увольнения, приоритеты клуба в поисках замены главному тренеру Марко Дампаоло могут измениться.