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Espreso.tvСпортКапитан итальянского топ-клуба мог перейти в "Шахтер"

Капитан итальянского топ-клуба мог перейти в "Шахтер"


фото: twitter
В 2014 году харьковский "Металлист" предлагал донецкому "Шахтеру" подписать аргентинского нападающего Алехандро Гомеса

Об этом сообщает Цыганик LIVE.

Известный украинский спортивный журналист Игорь Цыганик сообщил, что в 2014 году, капитан "Аталанты" Алехандро Гомес, который тогда был футболистом харьковского "Металлист" мог перейти в донецкий "Шахтер".

"Когда в "Металлисте" начались проблемы, тогдашний спортивный директор харьковчан Евгений Красников предлагал "Шахтеру" Папу Гомеса. Однако, как видите, тогда селекционная служба донецкого клуба отказалась от этого игрока", - сообщил Цыганик.

31-летний Гомес перешел из "Металлиста" в "Аталанту" за 5 млн евро, в 2014 году. За эти годы провел 197 матчей, забил 48 голов и отдал 51 ассист.

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