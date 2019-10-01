Капитан итальянского топ-клуба мог перейти в "Шахтер"
1 октября, 2019, 20:14
В 2014 году харьковский "Металлист" предлагал донецкому "Шахтеру" подписать аргентинского нападающего Алехандро Гомеса
Об этом сообщает Цыганик LIVE.
Известный украинский спортивный журналист Игорь Цыганик сообщил, что в 2014 году, капитан "Аталанты" Алехандро Гомес, который тогда был футболистом харьковского "Металлист" мог перейти в донецкий "Шахтер".
"Когда в "Металлисте" начались проблемы, тогдашний спортивный директор харьковчан Евгений Красников предлагал "Шахтеру" Папу Гомеса. Однако, как видите, тогда селекционная служба донецкого клуба отказалась от этого игрока", - сообщил Цыганик.
31-летний Гомес перешел из "Металлиста" в "Аталанту" за 5 млн евро, в 2014 году. За эти годы провел 197 матчей, забил 48 голов и отдал 51 ассист.
- Матч между "Аталантой" и "Шахтером" проходит сегодня в Милане и начался в 19:55 .
- Игру Лиги чемпионов на "Сан-Сиро" посетит главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который может провести переговоры с руководством "Милана" по поводу работы в итальянском клубе.
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