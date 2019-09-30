Украинка среди призеров ЧМ по легкой атлетике
30 сентября, 2019, 22:40
Украинская спортсменка Ярослава Магучих взяла серебро в финале, по прыжкам в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинские спортсменки Юлия Левченко и Ярослава Магучих выступили в финале по прыжкам в высоту, на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре.
18-летняя Магучих Ярослава выиграла серебро ЧМ, взяв высоту в 2 метра с третьей попытки, а 2,02 - с первой. Это ее новый личный рекорд и мировой рекорд U-20.
20-летняя Юлия Левченко также взяла высоту в 2 метра с третьей попытки. А высоту в 2,02 метра взять так и не смогла, из-за чего и заняла четвертое место в рейтинге.
Золото получила Мария Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом, ее результат 2,04.
- Напомним, 25 сентября Международная федерация легкой атлетики не допустила сборную России к чемпионату мира, который стартовал 27 сентября в Катаре.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке