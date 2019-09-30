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Espreso.tvСпортУкраинка среди призеров ЧМ по легкой атлетике

Украинка среди призеров ЧМ по легкой атлетике


фото: REUTERS
Украинская спортсменка Ярослава Магучих взяла серебро в финале, по прыжкам в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинские спортсменки Юлия Левченко и Ярослава Магучих выступили в финале по прыжкам в высоту, на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре.

18-летняя Магучих Ярослава выиграла серебро ЧМ, взяв высоту в 2 метра с третьей попытки, а 2,02 - с первой. Это ее новый личный рекорд и мировой рекорд U-20.

20-летняя Юлия Левченко также взяла высоту в 2 метра с третьей попытки. А высоту в 2,02 метра взять так и не смогла, из-за чего и заняла четвертое место в рейтинге.

Золото получила Мария Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом, ее результат 2,04.

  • Напомним, 25 сентября Международная федерация легкой атлетики не допустила сборную России к чемпионату мира, который стартовал 27 сентября в Катаре.
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