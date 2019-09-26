"Реал" захватил лидерство в чемпионате Испании
26 сентября, 2019, 11:07
В 6-м туре чемпионата Испании "Реал" выиграл у "Осасуны" и вышел на первое место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Мадриде на 36-й минуте счет открыл нападающий "Реала" Винисиус Жуниор. Во втором тайме, на 72-й минуте Родриго упрочил преимущество мадридского клуба. "Реал" победил "Осасуну" 2: 0 и продолжил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до шести матчей.
Команда Зинедина Зидана набрала 14 очков и возглавила турнирную таблицу. "Осасуна" имеет 7 пунктов и идет на 12-м месте. Также в тройку лидеров входят "Атлетико", который 13 пунктов и "Атлетик", у которого 12 баллов. "Барселона" с 10 очками идет пятой.
Чемпионат Испании
6-й тур
25 сентября
"Реал" - "Осасуна" 2: 0
Голы: Винисиус Жуниор, 72, Родриго, 72
- Напомним, 18 сентября "Реал" в матче Лиги чемпионов против французского ПСЖ впервые за 10 лет в официальных играх не принес ни одного удара в створ ворот.
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