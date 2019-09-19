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Espreso.tvСпорт"Реал" поразил позорным показателем в матче Лиги чемпионов против ПСЖ

"Реал" поразил позорным показателем в матче Лиги чемпионов против ПСЖ


фото: REUTERS
Испанский "Реал" в матче Лиги чемпионов против французского ПСЖ впервые за 10 лет в официальных играх не нанес ни одного удара в створ ворот

Об этом сообщает MisterChip в twitter.

Такого с мадридской командой не случалось 10 лет. В последний раз "Реал" ни разу не попадал по воротам в официальной встрече 578 матчей назад.

"Реал" в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов проиграл в гостях ПСЖ со счетом 0: 3.

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