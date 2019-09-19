"Реал" поразил позорным показателем в матче Лиги чемпионов против ПСЖ

19 сентября, 2019, 11:52

Испанский "Реал" в матче Лиги чемпионов против французского ПСЖ впервые за 10 лет в официальных играх не нанес ни одного удара в створ ворот

Об этом сообщает MisterChip в twitter.

Такого с мадридской командой не случалось 10 лет. В последний раз "Реал" ни разу не попадал по воротам в официальной встрече 578 матчей назад.

"Реал" в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов проиграл в гостях ПСЖ со счетом 0: 3.

#OJOALDATO - El Real Madrid no ha realizado NI UN SOLO DISPARO A PUERTA en un partido oficial POR PRIMERA VEZ EN LA ÚLTIMA DÉCADA (estamos hablando de un intervalo de tiempo en el que el Madrid ha jugado 578 partidos oficiales). - MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) September 18, 2019