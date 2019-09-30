В МВФ обеспокоены давлением на Гонтареву и правление Нацбанка - СМИ
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом переговоров с МВФ.
По словам источника, в МВФ опасаются, что новая власть, говоря о своей поддержке независимости НБУ, на самом деле будет пытаться сменить некоторых топ-менеджеров НБУ. Формальный повод для кадровых решений может дать комиссия Верховной Рады, которая займется расследованием действий руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов в 2014-2019 годах.
"Отношение комиссии к НБУ может быть предвзятым. То, что они говорят, что будут расследовать эти дела, выглядит так, как будто они намерены преследовать руководство НБУ, а не владельцев банков, которые довели их до неплатежеспособности", - говорит собеседник.
Фонду, по его словам, нужна гарантия, что, во-первых, власть не пойдет на уступки олигарху Игорю Коломойскому в вопросе ПриватБанка, а, во-вторых, не станет поощрять преследования и давление на руководство Нацбанка. Не исключено, что конкретика в этом вопросе может появиться уже в середине октября, после ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
- Напомним, 26 сентября миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Рона ван Родена завершила свой двухнедельный визит в Киев. По итогам миссии Украины не подписала с фондом ни одной программы.
- После новостей о завершении миссии, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина обсуждает с МВФ новую трехлетнюю программу.
- Впоследствии Председатель Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, которые "болезненные" вопросы помешали МВФ заключить новую программу о сотрудничестве с Украиной.
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