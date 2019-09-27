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Espreso.tvОбществоВ Нацбанке пояснили, из-за каких "болезненных" вопросов МВФ не заключил с Украиной новую программу

В Нацбанке пояснили, из-за каких "болезненных" вопросов МВФ не заключил с Украиной новую программу


фото: bank.gov.ua
Глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, какие "болезненные" вопросы помешали МВФ заключить новую программу о сотрудничестве с Украиной

Об этом он написал в Twitter.

"О чем в итоге будет болеть голова у команды МВФ в Вашингтоне? Как минимум, о прекращении давления на реформаторов и сохранении финансовой стабильности, которая зависит от течения ряда судебных процессов в Украине и не только", - написал Смолий.

Заметим, что глава Нацбанка, вероятно, имел в виду поджог дома и нападения на семью бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Также Смолий вспомнил ход судебных дел в отношении национализированного ПриватБанка.

 
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