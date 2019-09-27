Украина обсуждает с МВФ новую трехлетнюю программу - Гончарук

27 сентября, 2019, 10:13

26 сентября миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Рона ван Родена завершила свой двухнедельный визит в Киев. Впрочем переговоры Украины с фондом - в активной фазе

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Мы приступили к обсуждению новой 3-летней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования. В течение следующих нескольких недель мы будем продолжать переговоры, чтобы получить так называемый staff agreement - рекомендации совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной", - заявил он.

По словам Гончарука, руководитель миссии МВФ господин Роден дал положительную оценку уже достигнутым показателям Украины. Главным достижением он назвал устранение квазифискального дефицита энергетического сектора и добавил, что меры, принятые для реструктуризации банковской системы, были критически важными для экономической стабилизации и экономического роста.

"Однако впереди нас большой объем работы, чтобы увеличить украинский ВВП и создать в Украине реальную рыночную экономику", - заверил Гончарук.