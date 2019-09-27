Украина обсуждает с МВФ новую трехлетнюю программу - Гончарук
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
"Мы приступили к обсуждению новой 3-летней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования. В течение следующих нескольких недель мы будем продолжать переговоры, чтобы получить так называемый staff agreement - рекомендации совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной", - заявил он.
По словам Гончарука, руководитель миссии МВФ господин Роден дал положительную оценку уже достигнутым показателям Украины. Главным достижением он назвал устранение квазифискального дефицита энергетического сектора и добавил, что меры, принятые для реструктуризации банковской системы, были критически важными для экономической стабилизации и экономического роста.
"Однако впереди нас большой объем работы, чтобы увеличить украинский ВВП и создать в Украине реальную рыночную экономику", - заверил Гончарук.
Читайте также
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
-
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
Читайте также
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
-