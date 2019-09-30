Украина должна привлечь $50 млрд в течение 5 лет - Гончарук
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Это не космическая цифра, она - большая, амбициозная, это гораздо больше, чем мы привлекаем сейчас, но это абсолютно реально", - отметил премьер.
По его словам, правительство ставит перед собой цель создать около 1 млн рабочих мест:
"Это не означает, что государство будет идти и строить заводы в каждой области... Мы должны создать такие условия, чтобы людям было комфортно начинать бизнес, начинать собственное дело, чтобы иностранным инвесторам было интересно заходить в Украину и размещать здесь свои производства", - пояснил он.
Кроме этого, в правительстве ожидают, что через 5 лет проведения реформ в Украине каждый гражданин будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума, а демографический тренд станет положительным, то есть уровень рождаемости превысит уровень смертности.
- Напомним, правительство одобрило программу своих действий во время заседания, которое состоялось вечером 29 сентября, в воскресенье. Кроме того, правительство одобрило и направило в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.
- 30 сентября на сайте Верховной Рады появился текст Программы действий Кабинета министров.
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