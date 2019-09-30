Украина должна привлечь $50 млрд в течение 5 лет - Гончарук

30 сентября, 2019, 12:45

В правительственной программе действий заложено привлечение прямых иностранных инвестиций в размере 50 млрд долларов в течение следующих 5 лет

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Это не космическая цифра, она - большая, амбициозная, это гораздо больше, чем мы привлекаем сейчас, но это абсолютно реально", - отметил премьер.

По его словам, правительство ставит перед собой цель создать около 1 млн рабочих мест:

"Это не означает, что государство будет идти и строить заводы в каждой области... Мы должны создать такие условия, чтобы людям было комфортно начинать бизнес, начинать собственное дело, чтобы иностранным инвесторам было интересно заходить в Украину и размещать здесь свои производства", - пояснил он.

Кроме этого, в правительстве ожидают, что через 5 лет проведения реформ в Украине каждый гражданин будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума, а демографический тренд станет положительным, то есть уровень рождаемости превысит уровень смертности.