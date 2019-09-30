Правительство одобрило Программу действий и законопроекты о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря
30 сентября, 2019, 09:30
Кабинет министров одобрил Программу действий правительства и пакет законопроектов, в частности относительно легализации игорного бизнеса и упорядочения деятельности по добыче янтаря
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Кабинет Министров Украины в воскресенье, 29 сентября, одобрил Программу действий правительства и еще несколько законопроектов, а также сделал ряд кадровых назначений.
Так, правительство приняло пакет проектов законов для упорядочения деятельности по добыче янтаря, предусматривающих, в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны облсоветов и продажу разрешений через открытые электронные аукционы.
Кроме того, одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине и закона о повышении эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития.
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