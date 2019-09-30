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Espreso.tvОбществоСенцов назвал три условия для переговоров и примирения с Россией

Сенцов назвал три условия для переговоров и примирения с Россией

Украинский режиссер и экс-пленник Кремля Олег Сенцов назвал условия, после выполнения которых с Россией можно будет говорить

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По поводу возможных переговоров с Россией, а тем более примирения. Лично для меня это все возможно только после выполнения трех условий:

  1. Вернуть все территории, которые они у нас забрали.
  2. Компенсировать все наши материальные потери.
  3. Публично покаяться за всех наших убитых и искалеченных, причем делать это постоянно, как только они слышат слово "Украина", как делают немцы, слыша слово "Холокост", - говорится в посте Сенцова.

Он также добавил, что следует отделять понятия "Россия", "россияне" и "путинский режим".

"Только после этого можно о чем-то с ними разговаривать. Но пока у власти в России нынешнее руководство, подобные вещи невозможны в принципе, поэтому любой, кто сегодня против Путина, он для меня союзник", - резюмировал Сенцов.

  • Олег Сенцов считает, что было бы справедливо, если бы президент РФ Владимир Путин ответил за свои преступления в Гааге.
  • Олег Сенцов получит премию имени Сахарова "За свободу мысли"

 

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