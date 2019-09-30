Сенцов назвал три условия для переговоров и примирения с Россией

30 сентября, 2019, 19:59

Украинский режиссер и экс-пленник Кремля Олег Сенцов назвал условия, после выполнения которых с Россией можно будет говорить

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По поводу возможных переговоров с Россией, а тем более примирения. Лично для меня это все возможно только после выполнения трех условий:

Вернуть все территории, которые они у нас забрали. Компенсировать все наши материальные потери. Публично покаяться за всех наших убитых и искалеченных, причем делать это постоянно, как только они слышат слово "Украина", как делают немцы, слыша слово "Холокост", - говорится в посте Сенцова.

Он также добавил, что следует отделять понятия "Россия", "россияне" и "путинский режим".

"Только после этого можно о чем-то с ними разговаривать. Но пока у власти в России нынешнее руководство, подобные вещи невозможны в принципе, поэтому любой, кто сегодня против Путина, он для меня союзник", - резюмировал Сенцов.