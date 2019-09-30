Сенцов назвал три условия для переговоров и примирения с Россией
30 сентября, 2019, 19:59
Украинский режиссер и экс-пленник Кремля Олег Сенцов назвал условия, после выполнения которых с Россией можно будет говорить
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"По поводу возможных переговоров с Россией, а тем более примирения. Лично для меня это все возможно только после выполнения трех условий:
- Вернуть все территории, которые они у нас забрали.
- Компенсировать все наши материальные потери.
- Публично покаяться за всех наших убитых и искалеченных, причем делать это постоянно, как только они слышат слово "Украина", как делают немцы, слыша слово "Холокост", - говорится в посте Сенцова.
Он также добавил, что следует отделять понятия "Россия", "россияне" и "путинский режим".
"Только после этого можно о чем-то с ними разговаривать. Но пока у власти в России нынешнее руководство, подобные вещи невозможны в принципе, поэтому любой, кто сегодня против Путина, он для меня союзник", - резюмировал Сенцов.
- Олег Сенцов считает, что было бы справедливо, если бы президент РФ Владимир Путин ответил за свои преступления в Гааге.
- Олег Сенцов получит премию имени Сахарова "За свободу мысли"
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