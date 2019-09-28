 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Я бы хотел, чтобы он ответил в суде в Гааге", - Сенцов о Путине

"Я бы хотел, чтобы он ответил в суде в Гааге", - Сенцов о Путине

Освобожденный из заключения в России украинский кинорежиссер и писатель Олег Сенцов считает, что было бы справедливо, если бы президент РФ Владимир Путин ответил за свои преступления в Гааге

Об этом он рассказал в интервью DW в Берлине, передает Еспресо.TV .

"Потому что это было бы справедливо - наказать его за преступления против Украины, против самой России, против Молдовы, преступления против Грузии, против граждан Европы. За сбитый" Боинг "нужно ответить, это однозначно", - заявил освобожденный из плена пленник Кремля.

Читайте также: Виталий Портников: Сенцов будет диссидентом, а не героем

Он добавил, что Путин не давал прямой приказ сбивать "Боинг", но это следствие его действий, его системы, был сбит пассажирский самолет, и в войне на Донбассе погибли 13 тыс. человек.

"Я бы хотел, чтобы он ответил в суде в Гааге", - отметил Сенцов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 сентября, 2019 суббота

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

28 сентября, 2019 суббота

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать