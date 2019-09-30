"Динамо" интересуется футболистом сельского клуба
30 сентября, 2019, 13:00
"Динамо" заинтересовано полузащитником "Колоса" Денисом Костышиным
Об этом сообщает Sportanalytic.
Полузащитник "Колоса" из села Ковалевка, Денис Костышин попал в сферу интересов киевского "Динамо". Клуб планирует следить за хавбеком в течение сезона и в конце футбольного года сделать предложение по игроку.
В нынешнем сезоне 22-летний Костышин провел 8 матчей и забил 3 мяча.
- 28 сентября "Карпаты" на своем поле уступили "Колосу" из села Ковалевка.
- 22 сентября благодаря ничьей в заключительном матче 8-го тура чемпионата Украины между "Колосом" и "Александрией", "Динамо" удержалось в зоне еврокубков.
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