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Espreso.tvСпорт"Динамо" интересуется футболистом сельского клуба

"Динамо" интересуется футболистом сельского клуба


фото: koloskovalivka.com
"Динамо" заинтересовано полузащитником "Колоса" Денисом Костышиным

Об этом сообщает Sportanalytic.

Полузащитник "Колоса" из села Ковалевка, Денис Костышин попал в сферу интересов киевского "Динамо". Клуб планирует следить за хавбеком в течение сезона и в конце футбольного года сделать предложение по игроку.

В нынешнем сезоне 22-летний Костышин провел 8 матчей и забил 3 мяча.

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