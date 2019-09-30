"Динамо" интересуется футболистом сельского клуба

30 сентября, 2019, 13:00

"Динамо" заинтересовано полузащитником "Колоса" Денисом Костышиным

Об этом сообщает Sportanalytic.

Полузащитник "Колоса" из села Ковалевка, Денис Костышин попал в сферу интересов киевского "Динамо". Клуб планирует следить за хавбеком в течение сезона и в конце футбольного года сделать предложение по игроку.

В нынешнем сезоне 22-летний Костышин провел 8 матчей и забил 3 мяча.