Малиновский рассказал подробности адаптации в чемпионате Италии
Об этом футболист сообщил в " Профутбол".
Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал, что проводит много тактических занятий с тренерами, для того чтобы быстрее адаптироваться в новом чемпионате.
"Многие футболисты в Италии, начинают играть только через год после своего перехода. Они адаптируются, изучают язык, приходит какое-то понимание игры команды. Я провожу много тактических занятий с помощниками главного тренера. Они рассказывают о требованиях к той или иной позиции. Стараюсь максимально впитывать информацию. Также Андрей Шевченко дал мне небольшую тренерскую установку", - признался украинский футболист.
Руслан Малиновский присоединился к "Аталанте" летом этого года, в целом провел 7 матчей за итальянский клуб. Следующий поединок "Аталанта" сыграет 1 октября в рамках группового этапа ЛЧ, в соперниках донецкий "Шахтер".
- 25 сентября в 5-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта" с украинцем Русланом Малиновским в составе победила "Рому", которую возглавляет экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.
- Напомним, 22 сентября Руслан Малиновский помог "Аталанте" спастись от поражения в матче чемпионата Италии против "Фиорентины".
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