Малиновский рассказал подробности адаптации в чемпионате Италии

30 сентября, 2019, 11:45

Украинский новичок "Аталанты" Руслан Малиновский признался, что понемногу привыкает к чемпионату Италии

Об этом футболист сообщил в " Профутбол".

Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал, что проводит много тактических занятий с тренерами, для того чтобы быстрее адаптироваться в новом чемпионате.

"Многие футболисты в Италии, начинают играть только через год после своего перехода. Они адаптируются, изучают язык, приходит какое-то понимание игры команды. Я провожу много тактических занятий с помощниками главного тренера. Они рассказывают о требованиях к той или иной позиции. Стараюсь максимально впитывать информацию. Также Андрей Шевченко дал мне небольшую тренерскую установку", - признался украинский футболист.

Руслан Малиновский присоединился к "Аталанте" летом этого года, в целом провел 7 матчей за итальянский клуб. Следующий поединок "Аталанта" сыграет 1 октября в рамках группового этапа ЛЧ, в соперниках донецкий "Шахтер".