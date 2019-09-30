Гончарук назвал сроки подписания новой программы с МВФ
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем блоге в Facebook.
Премьер отмечает, что до момента подписания документа будет несколько этапов.
"Коллеги из авторитетной мировой организации приехали в Украину, чтобы начать с нами переговоры о новой программе на три года. Это начало переговоров, которые будут продолжаться еще как минимум несколько месяцев до того момента, как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа. До этого момента у нас будет несколько этапов", - сказал Гончарук.
По его словам, через несколько недель отдельные министры поедут в США, в офис Международного валютного фонда для продолжения переговоров.
"Там мы ожидаем, что будет достигнута предварительная договоренность о составе и структуре программы", - заявил Гончарук.
- Напомним, 26 сентября миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Рона ван Родена завершила свой двухнедельный визит в Киев. По итогам миссии Украины не подписала с фондом ни одной программы.
- После новостей о завершении миссии, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина обсуждает с МВФ новую трехлетнюю программу.
- Впоследствии Председатель Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, какие "болезненные" вопросы помешали МВФ заключить новую программу о сотрудничестве с Украиной.
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