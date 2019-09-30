Гончарук назвал сроки подписания новой программы с МВФ

30 сентября, 2019, 10:25

Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом может быть подписана в декабре

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем блоге в Facebook.

Премьер отмечает, что до момента подписания документа будет несколько этапов.

"Коллеги из авторитетной мировой организации приехали в Украину, чтобы начать с нами переговоры о новой программе на три года. Это начало переговоров, которые будут продолжаться еще как минимум несколько месяцев до того момента, как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа. До этого момента у нас будет несколько этапов", - сказал Гончарук.

По его словам, через несколько недель отдельные министры поедут в США, в офис Международного валютного фонда для продолжения переговоров.

"Там мы ожидаем, что будет достигнута предварительная договоренность о составе и структуре программы", - заявил Гончарук.