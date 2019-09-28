Зеленский отправил экс-заместителя главы СБУ Демчину в запас
28 сентября, 2019, 15:47
Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего заместителя главы СБУ Павла Демчину с военной службы
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерал-полковника Павла Демчины с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий.
"Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в тексте указа.
- Напомним, в 2018 году НАБУ сообщил, что заместителя главы СБУ Демчину подозревают в незаконном обогащении на 3,7 млн грн.
- 18 мая тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил с должности первого заместителя главы СБУ Павла Демчину.
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