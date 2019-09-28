 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский отправил экс-заместителя главы СБУ Демчину в запас

Зеленский отправил экс-заместителя главы СБУ Демчину в запас


фото: ukrinform.ua
Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего заместителя главы СБУ Павла Демчину с военной службы

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерал-полковника Павла Демчины с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий.

"Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в тексте указа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 сентября, 2019 суббота

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

28 сентября, 2019 суббота

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать