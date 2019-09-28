Зеленский отправил экс-заместителя главы СБУ Демчину в запас

28 сентября, 2019, 15:47

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерал-полковника Павла Демчины с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий.

"Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в тексте указа.