Заместителя главы СБУ Демчину подозревают в незаконном обогащении на 3,7 млн грн, - НАБУ

14 сентября, 2018, 09:34

Первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине подготовлено сообщение о подозрении в незаконном обогащении

Об этом сообщает пресс-центр Национального антикоррупционного бюро.

В результате досудебного расследования выяснилось, что в период с 26 апреля 2015 года (со времени вступления в силу изменений к ст.368-2 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обогащение" в редакции Законов № 1698-VII от 14.10. 2014, № 198-VIII от 12.02.2015) по 31 декабря 2016 года Демчин приобрел в совместную собственность активы и осуществил расходы на сумму по меньшей мере 6,4 млн грн.

Среди этого, в частности новый внедорожник Land Rover Range Rover Sport, 2015 года выпуска, автомобиль MERCEDES-BENZ V250 2016 года выпуска, земельные участки в пригороде Киева площадью 0,1011 га и 0,1072 га, и квартира рядом с указанными земельными участками.

При этом доход Демчин и его семьи в этот период составил 2,6 млн грн, в том числе с учетом продажи предварительно приобретенного автомобиля JEEP GRAND CHEROKKE 4WD.

"Следовательно, по версии следствия, высокопоставленный чиновник СБУ в период с 26.04.2015 по 31.12.2016, не имея предварительно полученных доходов, которые позволяли бы ему в дальнейшем сэкономить денежные средства для приобретения активов в значительном размере, приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на общую сумму не менее 3,76 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами. Тем самым он совершил, по версии следствия, тяжкое коррупционное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 368-2 УК Украины", - подчеркнули в Бюро.

Детективы также анализировали, мог ли чиновник за все время его трудовой деятельности накопить такую сумму денег. Выяснилось, что Демчин, который работает в СБУ с 1994 года, в период с 1 января 1999 года до 25 апреля 2015 года получил вместе с лицом, с которым имеет совместный быт с 2011 года совокупный доход в размере около 2,8 млн грн.

При этом за этот же период они потратили минимум 4,83 млн грн, из которых 4,1 млн грн ушло на новые автомобили Toyota Venza, Toyota Siena, Porche Cayenne, TOYOTA HIGHLANDER, JEEP GRAND CHEROKKE 4WD, Volkswagen Multivan и MAZDA CX-5 2,2 L Diesel 6AT, 4 WD.

"Следовательно, по состоянию на 26.04.2015 ни у указанного чиновника СБУ, ни в лица, с которой они проживали одной семьей с совместными малолетними детьми, не было официальных доходов, которые бы позволили им сэкономить денежные средства для дальнейшего приобретения активов в значительном размере", - пояснили в НАБУ.

Именно это детективы выложили в сообщении о подозрении Демчине в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины, которое 7 сентября 2018 года направили на согласование прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.