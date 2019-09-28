На поведение пресс-секретаря Зеленского жалуются еще двое журналистов

28 сентября, 2019, 17:09

Журналисты Кристофер Миллер и Наталья Шимкив заявили о препятствовании их профессиональной деятельности со стороны пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель

Об этом сообщает "Громадское" .

В частности, журналист "Радио Свобода" Кристофер Миллер рассказал, что 13 сентября на форуме YES в Киеве он подошел к Владимиру Зеленскому и спросил, помнит ли он его и можно ли задать вопрос. Президент ответил: "Да, пожалуйста".

"Я начал спрашивать, но успел сказать только одно предложение, когда Юлия Мендель подошла ко мне из-за спины, чем очень меня удивила. Она схватила меня за правую руку и за спину и начала тянуть меня. Это было очень неприятно", - сказал Миллер.

По его словам, это препятствование профессиональной деятельности журналиста.

Он также отметил, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых медиа, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические в отношении Зеленского или его команды.

"Я видел, как хорошо Офис относится к каналам и СМИ, лояльным к президенту, и как совершенно иначе к "Радио Свобода", которое критикует эту власть, как и какую-угодно, которая была до нее", - сказал журналист.

Кроме того, Наталья Шимкив рассказала, что у нее также был конфликт с Мендель. По ее словам, 7 сентября, когда встречали украинских моряков и политзаключенных в аэропорту "Борисполь", пресс-секретарь президента толкнула ее, так как Шимкив зашла за красную ограничительную линию.

"На самом деле было очень странно и агрессивно, я фактически не делала ничего плохого, потому что я стояла возле своих коллег, просто за красной линией", - рассказала Шимкив.