 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа поведение пресс-секретаря Зеленского жалуются еще двое журналистов

На поведение пресс-секретаря Зеленского жалуются еще двое журналистов


фото: radiosvoboda.org
Журналисты Кристофер Миллер и Наталья Шимкив заявили о препятствовании их профессиональной деятельности со стороны пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель

Об этом сообщает "Громадское" .

В частности, журналист "Радио Свобода" Кристофер Миллер рассказал, что 13 сентября на форуме YES в Киеве он подошел к Владимиру Зеленскому и спросил, помнит ли он его и можно ли задать вопрос. Президент ответил: "Да, пожалуйста".

"Я начал спрашивать, но успел сказать только одно предложение, когда Юлия Мендель подошла ко мне из-за спины, чем очень меня удивила. Она схватила меня за правую руку и за спину и начала тянуть меня. Это было очень неприятно", - сказал Миллер.

По его словам, это препятствование профессиональной деятельности журналиста.

Он также отметил, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых медиа, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические в отношении Зеленского или его команды.

"Я видел, как хорошо Офис относится к каналам и СМИ, лояльным к президенту, и как совершенно иначе к "Радио Свобода", которое критикует эту власть, как и какую-угодно, которая была до нее", - сказал журналист.

Кроме того, Наталья Шимкив рассказала, что у нее также был конфликт с Мендель. По ее словам, 7 сентября, когда встречали украинских моряков и политзаключенных в аэропорту "Борисполь", пресс-секретарь президента толкнула ее, так как Шимкив зашла за красную ограничительную линию.

"На самом деле было очень странно и агрессивно, я фактически не делала ничего плохого, потому что я стояла возле своих коллег, просто за красной линией", - рассказала Шимкив.

  • Ранее сообщалось, что Мендель оттолкнула журналиста, который ставил вопрос Зеленскому по поводу Богдана.
  • "Радио Свобода" отмечает, что вопрос касался расследования по поводу наград главы Офиса президента Андрея Богдана от Виктора Ющенко за то, чего в действительности не было.
  • Мендель написала, что оттолкнула журналиста, потому что он "не самый галантный джентльмен".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 сентября, 2019 суббота

больше новостей

28 сентября, 2019 суббота

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать