На поведение пресс-секретаря Зеленского жалуются еще двое журналистов
Об этом сообщает "Громадское" .
В частности, журналист "Радио Свобода" Кристофер Миллер рассказал, что 13 сентября на форуме YES в Киеве он подошел к Владимиру Зеленскому и спросил, помнит ли он его и можно ли задать вопрос. Президент ответил: "Да, пожалуйста".
"Я начал спрашивать, но успел сказать только одно предложение, когда Юлия Мендель подошла ко мне из-за спины, чем очень меня удивила. Она схватила меня за правую руку и за спину и начала тянуть меня. Это было очень неприятно", - сказал Миллер.
По его словам, это препятствование профессиональной деятельности журналиста.
Он также отметил, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых медиа, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические в отношении Зеленского или его команды.
"Я видел, как хорошо Офис относится к каналам и СМИ, лояльным к президенту, и как совершенно иначе к "Радио Свобода", которое критикует эту власть, как и какую-угодно, которая была до нее", - сказал журналист.
Кроме того, Наталья Шимкив рассказала, что у нее также был конфликт с Мендель. По ее словам, 7 сентября, когда встречали украинских моряков и политзаключенных в аэропорту "Борисполь", пресс-секретарь президента толкнула ее, так как Шимкив зашла за красную ограничительную линию.
"На самом деле было очень странно и агрессивно, я фактически не делала ничего плохого, потому что я стояла возле своих коллег, просто за красной линией", - рассказала Шимкив.
- Ранее сообщалось, что Мендель оттолкнула журналиста, который ставил вопрос Зеленскому по поводу Богдана.
- "Радио Свобода" отмечает, что вопрос касался расследования по поводу наград главы Офиса президента Андрея Богдана от Виктора Ющенко за то, чего в действительности не было.
- Мендель написала, что оттолкнула журналиста, потому что он "не самый галантный джентльмен".
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