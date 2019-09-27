"Не самый галантный джентльмен": пресс-секретарь Зеленского объяснила, почему оттолкнула журналиста

27 сентября, 2019, 15:13

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос главе государства

Соответствующе сообщение она сделала в Facebook.

"Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но Сергей Андрушко - не самый галантный джентльмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала", - пояснила Мендель.

По ее словам, личное пространство первого лица - это его безопасность.

"В США " Нет "для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются. Ибо личное пространство первого лица - это его / ее безопасность. Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда, делая журналиста известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве ", - добавила прессекретарка.

Ранее сообщалось, что Мендель оттолкнула журналиста, который ставил вопрос Зеленскому по Богдану.

Радио Свобода отмечает, что вопрос касался расследование наград главы Офиса президента Андрея Богдана от Виктора Ющенко за то, чего в действительности не было.

"Имеет ли значение для вас, что люди из вашего ближайшего окружения получали заслуженного юриста за то, чего в действительности не происходило? Господин президент, дайте ответ!" - пытался задать свой вопрос журналист главе государства.