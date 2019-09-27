Пресс-секретарь Зеленского Мендель оттолкнула журналиста, который ставил вопрос о Богдане. Видео
Об этом в Facebook сообщил журналист "Схем" Михаил Ткач.
"Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первым лицам! Это как называется?! Свобода слова?!" - написал Ткач.
Радио Свобода сообщает, что вопрос касался расследования наград главы Офиса президента Андрея Богдана от Виктора Ющенко за то, чего в действительности не было.
"Имеет ли значение для вас, что люди из вашего ближайшего окружения получали заслуженного юриста за то, чего в действительности не происходило? Господин президент, дайте ответ!" - пытался задать свой вопрос журналист главе государства.
Зарубежный журналист Кристофер Миллер в Twitter опубликовал видео с подписью: "Зеленский дает интервью СМИ в Нью-Йорке. Но именно так его пресс-служба относится к журналистам в Киеве".
Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL / @cxemu . Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe- Christopher Miller (@ChristopherJM) 26 сентября 2019 г.
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