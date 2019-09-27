Пресс-секретарь Зеленского Мендель оттолкнула журналиста, который ставил вопрос о Богдане. Видео

27 сентября, 2019, 11:36

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос главе государства

Об этом в Facebook сообщил журналист "Схем" Михаил Ткач.

"Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первым лицам! Это как называется?! Свобода слова?!" - написал Ткач.

Радио Свобода сообщает, что вопрос касался расследования наград главы Офиса президента Андрея Богдана от Виктора Ющенко за то, чего в действительности не было.

"Имеет ли значение для вас, что люди из вашего ближайшего окружения получали заслуженного юриста за то, чего в действительности не происходило? Господин президент, дайте ответ!" - пытался задать свой вопрос журналист главе государства.

Зарубежный журналист Кристофер Миллер в Twitter опубликовал видео с подписью: "Зеленский дает интервью СМИ в Нью-Йорке. Но именно так его пресс-служба относится к журналистам в Киеве".