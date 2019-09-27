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Espreso.tvОбществоЗеленский встретился с генсеком ООН

Зеленский встретился с генсеком ООН

Президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства поблагодарил генерального секретаря ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии.

Кроме того, Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

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