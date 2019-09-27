Зеленский встретился с генсеком ООН
27 сентября, 2019, 09:13
Президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства поблагодарил генерального секретаря ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии.
Кроме того, Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.
- Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой в Нью-Йорке почтил память жертв террористических атак 11 сентября 2001 г.
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