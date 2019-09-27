Зеленский встретился с сестрой украинца из Нью-Йорка, который погиб, спасая людей от теракта 11 сентября 2001

27 сентября, 2019, 07:54

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства возложил венок к Мемориалу 9/11. Владимир и Елена Зеленские установили на Мемориале флажок Украины.

Также президент вместе с женой пообщались с сестрой и лучшим другом Ивана Скалы, украинца по происхождению, который героически погиб во время теракта 11 сентября. Скала работал полицейским в Нью-Йорке и добровольно вызвался спасать жизни людей в тот трагический день.