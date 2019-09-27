Зеленский встретился с сестрой украинца из Нью-Йорка, который погиб, спасая людей от теракта 11 сентября 2001
27 сентября, 2019, 07:54
Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой в Нью-Йорке почтил память жертв террористических атак 11 сентября 2001 года
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства возложил венок к Мемориалу 9/11. Владимир и Елена Зеленские установили на Мемориале флажок Украины.
Также президент вместе с женой пообщались с сестрой и лучшим другом Ивана Скалы, украинца по происхождению, который героически погиб во время теракта 11 сентября. Скала работал полицейским в Нью-Йорке и добровольно вызвался спасать жизни людей в тот трагический день.
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