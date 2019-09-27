Секретарь СНБО Данилюк подал в отставку
27 сентября, 2019, 13:31
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал на имя президента заявление об отставке
Об этом сообщает пресс служба Офиса президента в Facebook.
Отмечается, что Данилюк написал заявление на имя президента перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Президент рассмотрит заявлению по возвращению в Киев.
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За несколько часов до официального заявления ОПУ, Данилюк в Facebook прикрепил скриншот новости о его отставке со ссылкой на источники и подписал: "Есть еще идеи относительно трудоустройства?"
Напомним, 28 мая Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО
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