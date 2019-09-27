Роналду восстановился после травмы и может сыграть в следующем матче

27 сентября, 2019, 18:12

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду приступил к тренировкам с командой

Об этом сообщает официальный twitter итальянского клуба.

Форвард сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду восстановился от повреждения приводящей мышцы бедра и приступил к тренировкам с командой. Нападающий имеет шансы сыграть в матче чемпионата Италии против СПАЛ.

34-летний португалец не попал в заявку "Юве" в предыдущем поединке, где клуб и без Роналду победил "Брешию" - 2:1.