Роналду восстановился после травмы и может сыграть в следующем матче
27 сентября, 2019, 18:12
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду приступил к тренировкам с командой
Об этом сообщает официальный twitter итальянского клуба.
Форвард сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду восстановился от повреждения приводящей мышцы бедра и приступил к тренировкам с командой. Нападающий имеет шансы сыграть в матче чемпионата Италии против СПАЛ.
34-летний португалец не попал в заявку "Юве" в предыдущем поединке, где клуб и без Роналду победил "Брешию" - 2:1.
@Cristiano è tornato in gruppo.- JuventusFC (@juventusfc) 26 сентября 2019 г.
https://t.co/qXArAWweg7 #ForzaJuve pic.twitter.com/DQsRqzwZTt
- 21 сентября в 4-м туре чемпионата Италии "Ювентус" победил "Верону" благодаря голу португальца Криштиану Роналду.
- 18 сентября португальский футболист итальянского "Ювентуса" Кришитану Роналду оценил размер своего состояния и рассказал, сколько у него автомобилей.
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