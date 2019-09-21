Роналду принес "Ювентусу" победу над "Вероной" в чемпионате Италии

21 сентября, 2019, 21:16

В 4-м туре чемпионата Италии "Ювентус" победил "Верону" благодаря голу португальца Криштиану Роналду

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 20-й минуте "Верона" вышлА вперед благодаря голу экс-полузащитника киевского "Динамо" Мигеля Велозу.

За 11 минут "Ювентус" сравнял счет усилиями хавбека Аарона Рэмси. Победу туринцам принес Криштиану Роналду, который реализовал пенальти на 49-й минуте.

"Ювентус" выиграл у "Вероны" 2: 1, набрал 10 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Туринцы опережают на 1 пункт "Интер", который имеет матч в запасе. "Верона" имеет 4 балла и идет 12-й.

Чемпионат Италии

4-й тур

21 сентября

"Ювенутс" - "Верона" 2: 1

Голы: Рэмси, 31, Роналду, 49 (пен.) - Велозу, 21