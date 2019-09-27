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Espreso.tvОбществоПотасовка Мендель с журналистом: "Схемы" показали полное видео инцидента

Потасовка Мендель с журналистом: "Схемы" показали полное видео инцидента


фото: radiosvoboda
Редакция показала полное видео, как спикер Зеленского оттолкнула журналиста

Видео выложили на своем Twitter журналисты проекта "Схемы: коррупция в деталях".

"Во избежание манипуляций со стороны представителей ОП и спикера Зеленского, "Схемы" публикуют полное видео общения Сергея Андрушко с Мендель и попыток журналиста получить позицию главы ОП Богдана и главы государства по фактам, установленным в расследовании", - прокомментировали видео.

  • Ранее сообщалось, что Мендель оттолкнула журналиста, который ставил вопрос Зеленскому о Богдане.
  • Радио Свобода отмечает, что вопрос касался расследования награды главы Офиса президента Андрея Богдана от Виктора Ющенко за то, чего в действительности не было.
  • "Имеет ли значение для вас, что люди из вашего ближайшего окружения получали Заслуженного юриста за то, чего в действительности не происходило? Господин президент, дайте ответ!" - пытался задать свой вопрос журналист главе государства.
  • Мендель написала, что оттолкнула журналиста, потому что он "не самый галантный джентльмен".
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