Потасовка Мендель с журналистом: "Схемы" показали полное видео инцидента

27 сентября, 2019, 17:31

Редакция показала полное видео, как спикер Зеленского оттолкнула журналиста

Видео выложили на своем Twitter журналисты проекта "Схемы: коррупция в деталях".

"Во избежание манипуляций со стороны представителей ОП и спикера Зеленского, "Схемы" публикуют полное видео общения Сергея Андрушко с Мендель и попыток журналиста получить позицию главы ОП Богдана и главы государства по фактам, установленным в расследовании", - прокомментировали видео.

Во избежание манипуляций со стороны представителей ОП и спикера Зеленского, @cxemu публикуют полное видео общения Сергея Андрушко с Мендель и попыток журналиста получить позицию главы ОП Богдана и главы государства по фактам, установленных в расследовании: https://t.co/PjHkp9JIiT pic. twitter.com/PNDRHvl3qw - Схемы: коррупция в деталях (@cxemu) 27 сентября 2019 г.