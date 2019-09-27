Потасовка Мендель с журналистом: "Схемы" показали полное видео инцидента
27 сентября, 2019, 17:31
Редакция показала полное видео, как спикер Зеленского оттолкнула журналиста
Видео выложили на своем Twitter журналисты проекта "Схемы: коррупция в деталях".
"Во избежание манипуляций со стороны представителей ОП и спикера Зеленского, "Схемы" публикуют полное видео общения Сергея Андрушко с Мендель и попыток журналиста получить позицию главы ОП Богдана и главы государства по фактам, установленным в расследовании", - прокомментировали видео.
Во избежание манипуляций со стороны представителей ОП и спикера Зеленского, @cxemu публикуют полное видео общения Сергея Андрушко с Мендель и попыток журналиста получить позицию главы ОП Богдана и главы государства по фактам, установленных в расследовании: https://t.co/PjHkp9JIiT pic. twitter.com/PNDRHvl3qw- Схемы: коррупция в деталях (@cxemu) 27 сентября 2019 г.
- Ранее сообщалось, что Мендель оттолкнула журналиста, который ставил вопрос Зеленскому о Богдане.
- Радио Свобода отмечает, что вопрос касался расследования награды главы Офиса президента Андрея Богдана от Виктора Ющенко за то, чего в действительности не было.
- "Имеет ли значение для вас, что люди из вашего ближайшего окружения получали Заслуженного юриста за то, чего в действительности не происходило? Господин президент, дайте ответ!" - пытался задать свой вопрос журналист главе государства.
- Мендель написала, что оттолкнула журналиста, потому что он "не самый галантный джентльмен".
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
-
Читайте также
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев