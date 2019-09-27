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Espreso.tvСпортЛегендарный тренер может возглавить соперника "Александрии" в Лиге Европы

Легендарный тренер может возглавить соперника "Александрии" в Лиге Европы


фото: skysports.com.
Знаменитый тренер Клаудио Раньери может возглавить французский "Сент-Этьен", который является соперником "Александрии" в Лиге Европы

Об этом сообщает Calciomercato.

Знаменитый итальянский тренер Клаудио Раньери претендует на пост главного тренера французского "Сент-Этьена", который является соперником "Александрии" в групповом этапе Лиги Европы.

Последним местом работы 67-летнего специалиста была "Рома", которую тот возглавлял с марта по май этого года. Итальянец возглавил клуб после отставки Эусебио Ди Франческо.

В 2016-м году Клаудио Раньери выиграл чемпионат Англии со скромным "Лестером".

 

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