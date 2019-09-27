Легендарный тренер может возглавить соперника "Александрии" в Лиге Европы
27 сентября, 2019, 10:00
Знаменитый тренер Клаудио Раньери может возглавить французский "Сент-Этьен", который является соперником "Александрии" в Лиге Европы
Об этом сообщает Calciomercato.
Знаменитый итальянский тренер Клаудио Раньери претендует на пост главного тренера французского "Сент-Этьена", который является соперником "Александрии" в групповом этапе Лиги Европы.
Последним местом работы 67-летнего специалиста была "Рома", которую тот возглавлял с марта по май этого года. Итальянец возглавил клуб после отставки Эусебио Ди Франческо.
В 2016-м году Клаудио Раньери выиграл чемпионат Англии со скромным "Лестером".
- 19 сентября во первом туре группового раунда Лиги Европы украинский "Александрия" проиграла немецкому "Вольфсбургу" 3: 1 в Германии.
- Кроме этого, 19 сентября в первом туре группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" победило шведский "Мальме" 1: 0 в Киеве.
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