Легендарный тренер может возглавить соперника "Александрии" в Лиге Европы

27 сентября, 2019, 10:00

Знаменитый тренер Клаудио Раньери может возглавить французский "Сент-Этьен", который является соперником "Александрии" в Лиге Европы

Об этом сообщает Calciomercato.

Знаменитый итальянский тренер Клаудио Раньери претендует на пост главного тренера французского "Сент-Этьена", который является соперником "Александрии" в групповом этапе Лиги Европы.

Последним местом работы 67-летнего специалиста была "Рома", которую тот возглавлял с марта по май этого года. Итальянец возглавил клуб после отставки Эусебио Ди Франческо.

В 2016-м году Клаудио Раньери выиграл чемпионат Англии со скромным "Лестером".