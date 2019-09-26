Итальянские эксперты в восторге от игры украинского футболиста Малиновского
Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
Авторитетное итальянское издание высоко оценило игру украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского в матче против "Ромы" (2: 0). Эксперты назвали украинца важным футболистом для клуба из Бергамо.
"Невозможно не похвалить Малиновского. Руслан не просто атакующий хавбек, но и центральный полузащитник, способный как контролировать мяч, отбирать его, и обострять игру. Летом его подписали за 13,6 млн евро - не такие уж маленькие деньги, но они безусловно правильно потрачены. Руслан способен стать действительно ценным игроком для "Аталанты", - говорится в публикации.
Следующий матч "Аталанта" проведет 28 сентября, против "Сассуоло" в рамках чемпионата Италии.
- 25 сентября в 5-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта" с украинцем Русланом Малиновским в составе победила "Рому", которую возглавляет экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.
- Напомним, 22 сентября Руслан Малиновский помог "Аталанте" спастись от поражения в матче чемпионата Италии против "Фиорентины".
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