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Espreso.tvСпортИтальянские эксперты в восторге от игры украинского футболиста Малиновского

Итальянские эксперты в восторге от игры украинского футболиста Малиновского


фото: twitter
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский признан одним из лучших игроков матча чемпионата Италии против "Ромы"

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Авторитетное итальянское издание высоко оценило игру украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского в матче против "Ромы" (2: 0). Эксперты назвали украинца важным футболистом для клуба из Бергамо.

"Невозможно не похвалить Малиновского. Руслан не просто атакующий хавбек, но и центральный полузащитник, способный как контролировать мяч, отбирать его, и обострять игру. Летом его подписали за 13,6 млн евро - не такие уж маленькие деньги, но они безусловно правильно потрачены. Руслан способен стать действительно ценным игроком для "Аталанты", - говорится в публикации.

Следующий матч "Аталанта" проведет 28 сентября, против "Сассуоло" в рамках чемпионата Италии.

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