 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинка Ястремская вышла в 1/8 финала турнира WTA в Китае

Украинка Ястремская вышла в 1/8 финала турнира WTA в Китае


фото: twitter
Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила американку Кристину Макхейл в 1/16 финала турнира WTA в Китае

Об этом сообщает Еспресо.TV

На турнире WTA (Женской теннисной ассоциации) в Ухане с призовым фондом $2,8 млн Даяна Ястремская, которая занимает в мировом рейтинге 27-е место, победила 104-ю ракетку мира Кристину Макхейл.

Украинка победила американку в двух сетах. Первую партию Ястремская выиграла 6: 3, а во второй доказала свое превосходство на тайбрейке - 7: 6 (9: 7).

В следующем раунде украинка встретится с победительницей матча между Амандой Анисимовой из США и второй ракеткой мира Плишкова из Чехии.

Турнир WTA в Ухане (Китай)

1/16 финала

24 сентября

Каролина Макхейл (США) - Даяна Ястремская (Украина) 3: 6, 6: 7 (7: 9)

  • Напомним, 24 сентября другая украинская теннисистка Элина Свитолина в 1/16 финала турнира WTA в Китае победила бывшую первую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

24 сентября, 2019 вторник

23 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать