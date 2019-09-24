Украинка Ястремская вышла в 1/8 финала турнира WTA в Китае

24 сентября, 2019, 12:08

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила американку Кристину Макхейл в 1/16 финала турнира WTA в Китае

Об этом сообщает Еспресо.TV

На турнире WTA (Женской теннисной ассоциации) в Ухане с призовым фондом $2,8 млн Даяна Ястремская, которая занимает в мировом рейтинге 27-е место, победила 104-ю ракетку мира Кристину Макхейл.

Украинка победила американку в двух сетах. Первую партию Ястремская выиграла 6: 3, а во второй доказала свое превосходство на тайбрейке - 7: 6 (9: 7).

В следующем раунде украинка встретится с победительницей матча между Амандой Анисимовой из США и второй ракеткой мира Плишкова из Чехии.

Турнир WTA в Ухане (Китай)

1/16 финала

24 сентября

Каролина Макхейл (США) - Даяна Ястремская (Украина) 3: 6, 6: 7 (7: 9)