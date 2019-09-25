Свитолина победила титулованную россиянку на турнире WTA в Китае
25 сентября, 2019, 10:40
Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла у титулованной россиянки Светланы Кузнецовой в 1/8 финала турнира WTA в китайском Ухане
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 1/8 финала престижного турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) с призовым фондом $ 2,8 млн Свитолина обыграла Кузнецову в двух сетах - 6: 4, 6: 2.
Россиянка пока занимает 69-е место в мировом рейтинге, в ее активе две победы на турнире Большого Шлема - Australian Open - в 2005 и 2012 годах.
В следующем раунде третья ракетка мира из Украины сыграет с победительницей матча между китаянкой Ван Цян и американкой Элисон Риск.
Турнир WTA в Ухане
1/8 финала
25 сентября
Светлана Кузнецова (Россия) - Элина Свитолина (Украина) 4: 6, 2: 6
She gets it! @ElinaSvitolina moves past Kuznetsova, 6-4, 6-2. @wuhanopentennis pic.twitter.com/nZkekTbRg7- WTA (@WTA) September 25, 2019
- 24 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина в 1/16 финала турнира WTA в Китае победила бывшая первая ракетка мира испанку Гарбинье Мугурусу.
- Напомним, другая украинка Даяна Ястремская переиграла американку Кристину Макхейл в 1/16 финала турнира WTA в Китае.
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