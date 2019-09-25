Свитолина победила титулованную россиянку на турнире WTA в Китае

25 сентября, 2019, 10:40

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла у титулованной россиянки Светланы Кузнецовой в 1/8 финала турнира WTA в китайском Ухане

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 1/8 финала престижного турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) с призовым фондом $ 2,8 млн Свитолина обыграла Кузнецову в двух сетах - 6: 4, 6: 2.

Россиянка пока занимает 69-е место в мировом рейтинге, в ее активе две победы на турнире Большого Шлема - Australian Open - в 2005 и 2012 годах.

В следующем раунде третья ракетка мира из Украины сыграет с победительницей матча между китаянкой Ван Цян и американкой Элисон Риск.

Турнир WTA в Ухане

1/8 финала

25 сентября

Светлана Кузнецова (Россия) - Элина Свитолина (Украина) 4: 6, 2: 6