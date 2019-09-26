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Espreso.tvСпортУдар скорпиона: в Кубке Болгарии забили невероятный гол

Удар скорпиона: в Кубке Болгарии забили невероятный гол


фото: christianottataudfoot.com
В Кубке Болгарии по футболу нападающий "Лудогорца" Мавис Чибота забил невероятный гол ударом скорпиона

Об этом сообщает mshumanov y twitter.

В матче Кубка Болгарии между "Нефтохимиком" и "Лудогорцем" нападающий гостей Мавис Чибота забил невероятный гол ударом скорпиона. Стоит отметить, что уроженец Конго отличился в этом поединке трижды.

Матч завершился победой "Лудогорца" со счетом 4: 1.

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