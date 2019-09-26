Удар скорпиона: в Кубке Болгарии забили невероятный гол
26 сентября, 2019, 17:31
В Кубке Болгарии по футболу нападающий "Лудогорца" Мавис Чибота забил невероятный гол ударом скорпиона
Об этом сообщает mshumanov y twitter.
В матче Кубка Болгарии между "Нефтохимиком" и "Лудогорцем" нападающий гостей Мавис Чибота забил невероятный гол ударом скорпиона. Стоит отметить, что уроженец Конго отличился в этом поединке трижды.
Матч завершился победой "Лудогорца" со счетом 4: 1.
Wow !!! New Ludogorets signing Mavis Tchibota scored a hat-trick in tonight's 4-1 Bulgarian Cup win against Neftohimik, including THAT scorpion kick pic.twitter.com/TzimHPwI0m- mshumanov (@shumansko) 25 сентября 2019 г.
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