У Винника объяснили его участие в проектах "Всем мир" с пропутинского артистами
Об этом говорится в официальном ответе прессслужбы Олега Винника на запрос "Укринформа".
Участие певца Олега Винника в российском проект "ВСЕММИР" не противоречит жизненной и патриотической позиции артиста.
"Каждый год 21 сентября Международная общественность отмечает Международный день мира. Этот День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов - как на национальном, так и на международном уровне", - говорится в ответе.
В Пресс-служба отметили, что Олег Винник "неоднократно выражал свою твердую гражданскую позицию и выступал в поддержку мира в нашей стране и во всем мире".
"Решение поддержать Международный проект, который был запущен в Международный день мира, не идет в разрез с жизненной и патриотической позицией артиста. По условиям проекта, участнику необходимо было самостоятельно снять на камеру то, что он хочет сказать в защиту мира на планете и произнести фразу : "Всем Мир" на родном языке", - сообщили в пресс-служб.
- Украинский певец Олег Винник присоединился к проекту российского музыкальной группы, цель которого - "призывать людей объединиться и мирно существовать"
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