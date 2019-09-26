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Espreso.tvОбществоУ Винника объяснили его участие в проектах "Всем мир" с пропутинского артистами

У Винника объяснили его участие в проектах "Всем мир" с пропутинского артистами

В Пресс-служба украинского артиста говорят, что Винник присоединился к Международному проекту, который был запущен в Международный день мира

Об этом говорится в официальном ответе прессслужбы Олега Винника на запрос "Укринформа".

Участие певца Олега Винника в российском проект "ВСЕММИР" не противоречит жизненной и патриотической позиции артиста.

"Каждый год 21 сентября Международная общественность отмечает Международный день мира. Этот День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов - как на национальном, так и на международном уровне", - говорится в ответе.

В Пресс-служба отметили, что Олег Винник "неоднократно выражал свою твердую гражданскую позицию и выступал в поддержку мира в нашей стране и во всем мире".

"Решение поддержать Международный проект, который был запущен в Международный день мира, не идет в разрез с жизненной и патриотической позицией артиста. По условиям проекта, участнику необходимо было самостоятельно снять на камеру то, что он хочет сказать в защиту мира на планете и произнести фразу : "Всем Мир" на родном языке", - сообщили в пресс-служб.

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