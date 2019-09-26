Разговор Трампа с Зеленским подтверждает необходимость импичмента, - Пелоси
Об этом сообщает Reuters.
"Публикация Белым домом записей разговора подтверждает, что президент подрывает честность наших выборов, престиж занимаемой им должности и нашу национальную безопасность", - сказала Пелоси.
Напомним, что Белый дом обнародовал стенограмму разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля 2019 года.
Во время разговора Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.
После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа за вероятное давление на президента Украины.
Глава Белого дома отрицает, что оказывал давление на официальный Киев.
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