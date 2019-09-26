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Espreso.tvОбществоРазговор Трампа с Зеленским подтверждает необходимость импичмента, - Пелоси

Разговор Трампа с Зеленским подтверждает необходимость импичмента, - Пелоси


фото: reuters
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма телефонного разговора между президентами США и Украины подтвердила необходимость расследования относительно импичмента Дональда Трампа

Об этом сообщает Reuters.

"Публикация Белым домом записей разговора подтверждает, что президент подрывает честность наших выборов, престиж занимаемой им должности и нашу национальную безопасность", - сказала Пелоси.

 

Напомним, что Белый дом обнародовал стенограмму разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля 2019 года.

Во время разговора Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа за вероятное давление на президента Украины.

Глава Белого дома отрицает, что оказывал давление на официальный Киев.

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