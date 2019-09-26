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Espreso.tvОбществоПомощником нардепа "слуги народа" Тищенко оказалась 22-летняя модель - "Радио Свобода"

Помощником нардепа "слуги народа" Тищенко оказалась 22-летняя модель - "Радио Свобода"

Депутат-мажоритарщик фракции "Слуга народа" Николай Тищенко имеет 22-летнюю модель Марьяну Михолап среди своих помощников
Об этом сообщает Радио Свобода .
 
На сайте парламента есть информация о том, что Михолап работает у Тищенко по срочному трудовому договору на постоянной основе.
 
В прошлом году Марьяна закончила Киевский национальный экономический университет по специальности "экономическая кибернетика".
Еще учась, Михолап искала работу репетитором украинского языка и математики.
 
Также она предлагала свои услуги в качестве модели. В конце августа и в начале сентября 2019 года ее резюме были удалены с сайтов поиска работы.
 
В 2017-м Михолап участвовала в отборе на конкурс "Мисс Украина". До недавнего времени активно снималась в фотосессиях для известных брендов.
 
  • Напомним, журналистка спросила у "слуг" Тищенко и Культенко, кто министр здравоохранения, а ей посоветовали "попить водички".
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