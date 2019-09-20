Журналистка спросила у "слуг" Тищенко и Культенко, кто министр здравоохранения, а ей посоветовали "попить водички"
Об этом передает Радио Свобода в Twitter.
"Вы этот вопрос задавали 50 раз сегодня нашим коллегам. Зачем вы это делаете? Какова ваша цель?", - отреагировал на вопрос Культенко.
Николай Тищенко в это время набрал стакан воды и предложил журналистке: "Попейте водички, вам полезно".
После этого депутаты пытались выяснить, что журналистка хочет от них. И ответила: "Очень много людей забрасывают "Слуге народа", что они голосуют и не читают законы".
"Читаем. Но если бы вы так спросили - мы бы ответили, но вы не так спросили. Кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец или жена?", - продолжил Тищенко.
Разговор закончился тем, что депутате ушли.
"Слуги народа" Николай Тищенко и Артем Культенко, кажется, не любят отвечать на вопросы журналистов Радио Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao- Радио Свобода (@radiosvoboda) 19 сентября 2019
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