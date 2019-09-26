Двое украинцев попали в топ-100 лучших футболистов Лиги Европы
26 сентября, 2019, 12:37
Футболисты "Динамо" Виталий Буяльский и Артем Шабанов попали в топ-100 лучших игроков Лиги Европы
Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
Благодаря победе над шведским "Мальме" в 1-м туре группового этапа Лиги Европы, два игрока киевского "Динамо" попали в топ-100 лучших игроков турнира.
Автор единственного забитого мяча в матче, хавбек Виталий Буяльский имеет в активе 1914 очко и занимает 51 строчку в рейтинге, а центрбэк киевлян Артем Шабанов занял 97 место и получил 1529 пунктов.
Следующий матч в Лиге Европы "Динамо" сыграет 3 октября против швейцарского "Лугано". Начало в 22:00.
- 20 сентября защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов оказался в символической сборной 1-го тура Лиги Европы
- 19 сентября во первом туре группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" победило шведский "Мальме" 1: 0 в Киеве.
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