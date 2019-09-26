Двое украинцев попали в топ-100 лучших футболистов Лиги Европы

26 сентября, 2019, 12:37

Футболисты "Динамо" Виталий Буяльский и Артем Шабанов попали в топ-100 лучших игроков Лиги Европы

Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

Благодаря победе над шведским "Мальме" в 1-м туре группового этапа Лиги Европы, два игрока киевского "Динамо" попали в топ-100 лучших игроков турнира.

Автор единственного забитого мяча в матче, хавбек Виталий Буяльский имеет в активе 1914 очко и занимает 51 строчку в рейтинге, а центрбэк киевлян Артем Шабанов занял 97 место и получил 1529 пунктов.

Следующий матч в Лиге Европы "Динамо" сыграет 3 октября против швейцарского "Лугано". Начало в 22:00.