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Espreso.tvСпортДвое украинцев попали в топ-100 лучших футболистов Лиги Европы

Двое украинцев попали в топ-100 лучших футболистов Лиги Европы


фото: Facebook
Футболисты "Динамо" Виталий Буяльский и Артем Шабанов попали в топ-100 лучших игроков Лиги Европы

Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

Благодаря победе над шведским "Мальме" в 1-м туре группового этапа Лиги Европы, два игрока киевского "Динамо" попали в топ-100 лучших игроков турнира.

Автор единственного забитого мяча в матче, хавбек Виталий Буяльский имеет в активе 1914 очко и занимает 51 строчку в рейтинге, а центрбэк киевлян Артем Шабанов занял 97 место и получил 1529 пунктов.

Следующий матч в Лиге Европы "Динамо" сыграет 3 октября против швейцарского "Лугано". Начало в 22:00.

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