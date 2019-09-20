Футболист "Динамо" попал в символическую сборную 1-го тура ЛЕ
20 сентября, 2019, 12:56
Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов оказался в символической сборной 1-го тура Лиги Европы
Об этом сообщает Whoscored.
Известный аналитический портал Whoscored опубликовал символическую сборную 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Украинские клубы представляет защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов, за победный матч против шведского "Мальме" (1: 0), футболист получил оценку - 7.8.
Звание лучшего игрока тура получил полузащитник "Ромы" Никола Заньоло, оценка - 10.0.
- 19 сентября во первом туре группового раунда Лиги Европы украинская "Александрия" проиграла немецкому "Вольфсбургу" 3: 1 в Германии.
- Кроме этого, 19 сентября в первом туре группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" победило шведский "Мальме" 1: 0 в Киеве.
- Напомним, 18 сентября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Харькове проиграл английскому "Манчестер Сити" со счетом 0: 3.
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