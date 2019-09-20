 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФутболист "Динамо" попал в символическую сборную 1-го тура ЛЕ

Футболист "Динамо" попал в символическую сборную 1-го тура ЛЕ


фото: mff.se
Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов оказался в символической сборной 1-го тура Лиги Европы

Об этом сообщает Whoscored.

Известный аналитический портал Whoscored опубликовал символическую сборную 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Украинские клубы представляет защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов, за победный матч против шведского "Мальме" (1: 0), футболист получил оценку - 7.8.

Звание лучшего игрока тура получил полузащитник "Ромы" Никола Заньоло, оценка - 10.0.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 сентября, 2019 пятница

больше новостей

20 сентября, 2019 пятница

19 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать