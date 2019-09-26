Демократы-центристы увидели в импичменте Трампа угрозу раскола нации
Как пишет The Hill, демократы-центристы обеспокоены тем, что процедура импичмента может оттолкнуть от Демократической партии избирателей в спорных округах на промежуточных выборах в Конгресс.
По словам конгрессмена-демократа Джефферсона Ван Дрю, импичмент может расколоть нацию.
"Историческими примерами, как импичмент может расколоть нацию, является Уотергейт и процедура против Билла Клинтона", - считает Ван Дрю.
Добавим, что данные соцопросов свидетельствуют о том, что сейчас большинство американцев негативно относятся к устранению Трампа.
37% опрошенных заявили, что Трампа следует отстранить от должности, в то время, как 57% считают, что президент не может быть подвергнут процедуре импичмента.
Однако многие демократы, в частности высшее руководство партии не считают, что начало импичмента Трампа подорвет их позиции на выборах в следующем году. По их мнению, Трамп сделал непростительный проступок для президента США, оказывая давление на президента Украины Владимира Зеленского.
В свою очередь, глава Национального республиканского комитета Конгресса Том Эммер уверен, что поддержка демократами импичмента будет стоить им мест в нижней палате.
"Не делайте ошибки: поддержка импичмента будет стоить демократам в 2020 году большинства", - уверен Эммер.
После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
По мнению Конгресса, Трамп оказывал давление на Зеленского с целью повлиять на результат выборов 2020 года.
Однако глава Белого дома отрицает, что оказывал давление на официальный Киев.
По данным CNN, пока по меньшей мере 215 демократов в Палате представителей Конгресса США поддерживают начало процесса импичмента президента Дональда Трампа.
Как сообщает канал, кроме демократов за проведения судебного разбирательства по импичменту Трампа выступает и бывший республиканец, а ныне независимый депутат Джастин Амаш из Мичигана. Сейчас общее количество сторонников импичмента Трампа достигла 216.
Чтобы привлечь к ответственности президента США, необходимо набрать 218 голосов. Однако дальше голосование выносится в Сенат, где у республиканцев сейчас большинство.
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