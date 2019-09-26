Демократы-центристы увидели в импичменте Трампа угрозу раскола нации

26 сентября, 2019, 13:52

Центристская фракция Демократической партии США обеспокоена перспективой импичмента президента Дональда Трампа

Как пишет The Hill, демократы-центристы обеспокоены тем, что процедура импичмента может оттолкнуть от Демократической партии избирателей в спорных округах на промежуточных выборах в Конгресс.

По словам конгрессмена-демократа Джефферсона Ван Дрю, импичмент может расколоть нацию.

"Историческими примерами, как импичмент может расколоть нацию, является Уотергейт и процедура против Билла Клинтона", - считает Ван Дрю.

Добавим, что данные соцопросов свидетельствуют о том, что сейчас большинство американцев негативно относятся к устранению Трампа.

37% опрошенных заявили, что Трампа следует отстранить от должности, в то время, как 57% считают, что президент не может быть подвергнут процедуре импичмента.

Однако многие демократы, в частности высшее руководство партии не считают, что начало импичмента Трампа подорвет их позиции на выборах в следующем году. По их мнению, Трамп сделал непростительный проступок для президента США, оказывая давление на президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь, глава Национального республиканского комитета Конгресса Том Эммер уверен, что поддержка демократами импичмента будет стоить им мест в нижней палате.

"Не делайте ошибки: поддержка импичмента будет стоить демократам в 2020 году большинства", - уверен Эммер.

После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.

По мнению Конгресса, Трамп оказывал давление на Зеленского с целью повлиять на результат выборов 2020 года.

Однако глава Белого дома отрицает, что оказывал давление на официальный Киев.

По данным CNN, пока по меньшей мере 215 демократов в Палате представителей Конгресса США поддерживают начало процесса импичмента президента Дональда Трампа.

Как сообщает канал, кроме демократов за проведения судебного разбирательства по импичменту Трампа выступает и бывший республиканец, а ныне независимый депутат Джастин Амаш из Мичигана. Сейчас общее количество сторонников импичмента Трампа достигла 216.

Чтобы привлечь к ответственности президента США, необходимо набрать 218 голосов. Однако дальше голосование выносится в Сенат, где у республиканцев сейчас большинство.