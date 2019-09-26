Импичмент Трампу: в Палате представителей есть необходимое количество голосов
26 сентября, 2019, 09:09
Большинство членов Палаты представителей Конгресса США заявили, что поддерживают обвинение против президента Дональда Трампа
Об этом сообщает The New York Times .
218 членов Палаты представителей заявили, что поддерживают процедуру импичмента президента США. Для направления на рассмотрение Сената вопроса об импичменте Трампа необходимо не менее 218 голосов.
Чтобы принять решение об отставке президента США, Сенату нужно иметь две трети голосов.
- В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!