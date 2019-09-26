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Espreso.tvМирИмпичмент Трампу: в Палате представителей есть необходимое количество голосов

Импичмент Трампу: в Палате представителей есть необходимое количество голосов


фото: kaptur.house.gov
Большинство членов Палаты представителей Конгресса США заявили, что поддерживают обвинение против президента Дональда Трампа

Об этом сообщает The New York Times .

218 членов Палаты представителей заявили, что поддерживают процедуру импичмента президента США. Для направления на рассмотрение Сената вопроса об импичменте Трампа необходимо не менее 218 голосов.

Чтобы принять решение об отставке президента США, Сенату нужно иметь две трети голосов.

  • В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу

 

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